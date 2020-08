Auto belandt in het water bij voetbalvereniging Nivo Sparta in Zaltbommel

Watersport­ver­e­ni­ging blij met vers bloed in de vergrijsde jachtha­vens

7 augustus AALST/HEUSDEN - Vakantie in Nederland is hot deze zomer. Dat is een oppepper voor de kwakkelende pleziervaart. Het Brabants Dagblad duikt deze zomer onder in de wereld van de watersport. Vandaag: er is weer reuring in de jachthavens.