Auto belandt in sloot in Nieuwaal

GGD opent extra testloca­tie in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Mensen met verschijnselen die op covid zou kunnen wijzen, kunnen zich vanaf maandag 8 november laten testen in Zaltbommel. De GGD Gelderland-Zuid opent in een vleugel van het Van der Valk-hotel aan de Hogeweg 65een extra testlocatie. Daar is volgens de GGD behoefte aan, nu het aantal besmettingen snel oploopt.

5 november