Auto belandt in sloot in Well

Tractor is linke soep voor fietsende kinderen, leren ze in Kerkdriel

12:14 KERKDRIEL - Het is een akelige foto die de kinderen in de klas te zien krijgen. Tussen de grote banden van een tractor ligt een verfrommelde kinderfiets. ,,Dit was een ongeluk met een jongen van veertien. Best ingrijpend”, zegt Martin Harmsen. ,,Dit moeten we dus proberen te voorkomen.”