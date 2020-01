Auto botst tegen boom en wordt vanachter geschept, nog twee botsingen in het verkeer erachter

75 JAAR BEVRIJDING ‘Een moeilijke beslissing’: jeugdopera Brundibár uit There­sienstadt niet op de planken in Zaltbommel

9:57 ZALTBOMMEL - Te weinig deelnemende kinderen en financiële tegenvallers zijn de reden dat besloten is af te zien van uitvoering van de jeugdopera Brundibár in Zaltbommel. ,,Het was een heel moeilijke beslissing”, zegt initiatiefnemer Ton van Balken. ,,We wilden in mei iets heel moois neerzetten, maar we hadden te weinig kinderen om dat waar te kunnen maken.”