Auto en motorrijder botsen in Velddriel: twee gewonden

Te veel emoties: Maasdriel schrapt gevoelighe­den uit nieuw begraafbe­leid

11 december KERKDRIEL/HEDEL - De angel is uit het nieuwe begraafbeleid van de gemeente Maasdriel. En dat is goed nieuws voor de historische begraafplaats aan de Burgemeester Van Randwijckstraat in Rossum. Van sluiting van de begraafplaats is niet langer sprake. Ook het omzetten van de grafrechten is van de baan.