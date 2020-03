Auto gaat in vlammen op in Kerkdriel

Onthulling nieuw oorlogsmo­nu­ment Zaltbommel gaat niet door vanwege Corona

10 maart ZALTBOMMEL - Op advies van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat de onthulling woensdag 11 maart van het namenmonument in Zaltbommel niet door. Ook het concert Namenmonument in Klank in de Martinuskerk is afgelast. Het coronavirus gooit roet in het eten.