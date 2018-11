Auto gaat in vlammen op in Waardenburg

Opnieuw banden­brand in omgeving Waarden­burg

4 november WAARDENBURG - In de omgeving van Waardenburg zijn zaterdagavond opnieuw autobanden in vlammen op gegaan. Rond 22.30 uur kreeg de brandweer een melding van een buitenrand aan de Zijving in Hellouw. Toen de brandweerlieden arriveerden, zagen zij dat er een stapel autobanden in brand stond op het wegdek.