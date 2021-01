Auto in sloot na glijpartij op gladde weg in Bruchem

Zaltbommel stevent af op een spannende jaarwisse­ling

31 december ZALTBOMMEL - In de dorpen van de gemeente Zaltbommel is de ‘voorpret’ voor de jaarwisseling al weken aan de gang. De brandweer moest in november en december al meer dan 35 keer uitrukken voor brandjes op straat. De burgemeester houdt z'n hart vast en de politie zet extra mensen in.