Auto knalt hard op lantaarnpaal na botsing in Ammerzoden

Actie Roparun­ners loopt als een tierelier, er zit nog meer in

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Het nieuwe jaar is nog geen week oud of het Roparunteam uit de Bommelerwaard heeft al mijlpaal in zicht. Het loopt hard met de aanmeldingen voor het ophalen van kerstbomen voor het goede doel.

4 januari