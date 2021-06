Auto uitgebrand in Kerkdriel

Asbest, ijzer en olie; resten oude vuilnis­belt zijn lastig bij het herstel van de binnen­gracht van Zaltbommel

6:45 ZALTBOMMEL - Het is misschien wel een van de meest bijzondere onderdelen van de restauratie van de Stadswallen in Zaltbommel: het herstel van de binnengracht in de hoek van de Zandstraat en de Gamersche Poort. Maar ook een project met kopzorgen: de plek is in gebruik geweest als vuilnisbelt en daardoor is bodemvervuiling ontstaan.