Auto van gewelddadige beroving in Neerijnen teruggevonden

De dames van 77 en 78 jaar kwamen zaterdagmiddag terug van een wandeling. Weer terug in de auto zagen ze een man liggen midden op de Pallandtweg in Neerijnen. Nadat de bestuurster was gestopt en de bijrijdster naar hem was toegelopen om te vragen of alles goed met hem ging, sprong de man overeind en wist met geweld de auto te stelen.