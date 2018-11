Auto vliegt in brand na botsing in Zaltbommel, voertuig total loss

VIDEO + UPDATE Paarden­markt Hedel nu grootste van het land; feestnacht rustig verlopen

14:31 HEDEL - Volgens de eerste schattingen zijn er vandaag tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers en 1390 paarden op de jaarlijkse paardenmarkt in Hedel. Daarmee is de 299ste Hedelse paardenmarkt de grootste van het land. Het was maandag al vroeg erg druk in het dorp. Dit jaar wordt ook de exportkeuring weer in Hedel gehouden.