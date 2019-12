Autobanden in de fik in Waardenburg

Stroomvoor­zie­ning in de Bommeler­waard hangt bijna niet meer aan één draadje

6 december ZALTBOMMEL - De kans op grootschalige stroomuitval in de Bommelerwaard zoals in 2007 is bijna verkeken. Netbeheerder Tennet en aannemer Van Gelder zijn zo goed als klaar met de ondergrondse hoogspanningleiding tussen Zaltbommel en Tiel. Daarmee kan het hoogspanningsstation in Zaltbommel van twee kanten worden gevoed. Begin 2020 is de verbinding klaar voor gebruik.