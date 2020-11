Autobrand in Waardenburg, vermoedelijk sprake van brandstichting

Eva (16) voelde zich niet op haar plek binnen de jeugdzorg­in­stel­ling in Zetten, nu leeft ze niet meer

8 november In 2019 pleegden achttien jongeren zelfmoord in de jeugdzorg, waarvan er vier in een gesloten instelling verbleven. Eén van hen is de 16-jarige Eva uit Zutphen. Zij is ten einde raad als ze op 16 januari 2019 uit het leven stapt op de OG Heldringstichting in Zetten. Ze was daar niet op haar plek, zegt haar moeder Mirjam van Ast. De inspectie concludeert dat passende hulp uitbleef. OG Heldringstichting neemt maatregelen en heeft uit ‘coulance’ een bedrag betaald voor het leed. ,,Mijn dochter had niet dood gehoeven.’’