Autobrand op parkeerplaats De Lucht Oost bij Bruchem

Zeven jaar geëist tegen drugsbaas, lage strafeis voor eigenaar bedrijfs­pand Zaltbommel

13 september DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Elf drugscriminelen die chemicaliën vanuit Polen naar Nederland smokkelden, hoorden deze week in totaal 34 jaar cel eisen. Daarvan is zeven jaar voor leider Ad van V. (38) uit Eindhoven. Een deel van de chemicaliën ging naar een drugslab in bedrijfspand aan de Veilingweg in Zaltbommel.