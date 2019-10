Automobilist (47) uit Gameren overleden na botsing tegen boom in Hedel

Servaas Stoop (SGP) is de eerste burgemees­ter van West Betuwe

8 oktober GELDERMALSEN - Servaas Stoop (SGP, 57 jaar) wordt de eerste burgemeester van de gemeente West Betuwe. Hij is burgemeester geweest in Dirksland en Korendijk en waarnemend burgemeester in Zuidplas. Het is de bedoeling dat hij op 22 november in Geldermalsen wordt geïnstalleerd.