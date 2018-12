Automobilist onder invloed van drank en drugs raakt van de weg, ramt hek en belandt in de sloot bij Velddriel

Eenmaal op de weg aangekomen zagen de hulpdiensten een auto met zijn neus in een sloot staan. Daarbij stond een man uit Zaltbommel die onder invloed was van drank en drugs. De auto zou van de weg zijn geraakt, daarbij een hek hebben geramd, en daarna de sloot in zijn gereden.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is bloed afgenomen om te onderzoeken onder invloed van welke middelen de automobilist was. Het is niet duidelijk of hij daar ook aan eventuele verwondingen is geholpen. Daarna wordt de bestuurder overgebracht naar het politiebureau.