Automobilist rijdt tegen bloembak in Gameren en moet met borstklachten naar ziekenhuis

Provincie houdt poot stijf: Rivieren­land draait op voor miljoenen­re­ke­ning vuilstort Avri

29 oktober ARNHEM - Een extra rekening van 100 euro per huishouden in de regio Rivierenland lijkt werkelijkheid te worden. Statenleden menen dat slechte bedrijfsvoering bij afvalverwerker Avri de oorzaak is van een rekening van tien miljoen voor acht gemeenten.