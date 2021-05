Automobilist verliest macht over het stuur en rijdt sloot in

Sluiproute achter De Lucht langs bij Hedel nog tot 11 juni afgesloten

10 mei HEDEL - De Parallelweg bij Hedel is tot 11 juni gesloten voor doorgaand verkeer. Dat heeft te maken met de vervanging van de brug over de Hoofdwetering. Die is te zwak voor het zware landbouw- en vrachtverkeer. De Parallelweg is een bekende sluiproute tussen Zaltbommel en Den Bosch, achter de Burger King bij De Lucht langs.