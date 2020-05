Automobiliste omgekomen bij frontale botsing met stadsbus in Neerijnen

IN MEMORIAM Minderbroe­der Jos van Zeelst wist als pastor in de Bommeler­waard mensen aan te spreken

14:42 ZALTBOMMEL/ALVERNA - Ruim 21 jaar was pastor Jos van Zeelst de zielsverwant van het katholieke deel van de Bommelerwaard, de streek waar hij zelf opgroeide. Op een maand na 18 jaar geleden nam hij afscheid van zijn parochianen, toen nog verdeeld over een aantal parochies. Op 10 mei is hij in het franciscaner klooster Alverna bij Wijchen overleden. Daar is hij zaterdag na een bescheiden uitvaartmis begraven op het kloosterkerkhof.