Avri: 9000 grote kliko's voor plastic komen er nog dit jaar aan

Update + VIDEO Wederom brand op camping in Kerkdriel, forse schade aan chalet

8:00 KERKDRIEL - Opnieuw is er op camping Maaszicht in Kerkdriel brand uitgebroken. Een chalet heeft daarbij forse schade opgelopen donderdagavond. Woensdagnacht was het ook al raak op de camping. Toen stonden twee chalets in lichterlaaie.