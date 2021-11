Avri-bestuur wil van geen wijken weten in miljoenenkwestie rond stortplaats; ‘minachting van de democratie’

100 jaar vrijwilli­ge brandweer Zaltbommel; ooit was het betalen om brandweer­man te mogen zijn

ZALTBOMMEL - Dat er ooit zoiets bestond als brandweerdienstplicht, daar kan tegenwoordig bijna niemand zich iets bij voorstellen. Het werkte in ieder geval niet heel best. De brand in het klooster aan de Nieuwstraat in Zaltbommel in de herfst van 1921 werd zo slecht bestreden, dat het complete gebouw verloren ging. Dat was aanleiding om de vrijwillige brandweer op te richten. Op 16 november, een eeuw geleden, was de vereniging een feit.

16 november