Avri-bestuurders: ‘Onze communicatie moet beter, maar wie een boete krijgt, heeft die verdiend’

Na vijftien jaar komt een eind aan Poolse mis in Kerkdriel

27 februari KERKDRIEL - Polen die naar de kerk willen om een mis in hun eigen taal bij te wonen, kunnen vanaf maart niet meer terecht in de Sint-Martinuskerk in Kerkdriel. Pastoor Krzysztof Obiedzinski heeft besloten dat het aantal kerkgangers te gering is om door te gaan met de Poolse eucharistieviering op elke tweede zaterdag van de maand.