Avri maakt einde aan verwarring: groene container verdwijnt níet uit de binnenstad

Avri begrijpt de verwarring. In de nieuwsbrief is geprobeerd om het nieuwe systeem inzichtelijk te maken met pictogrammen. Daaruit blijkt dat in de binnensteden het gft bij het restafval in de betaalde ondergrondse containers moet. Ter compensatie is voor deze mensen, die dus minder goed kunnen scheiden, het tarief wat lager. Maar ook in de binnensteden zijn er uitzonderingen. Een deel van de mensen heeft nog wel een groene kliko. En die mogen zij, als op 1 juli de nieuwe manier van inzameling in gaat, houden. Omdat Avri de informatie zo uniform mogelijk wil houden, vindt deze groep zichzelf niet terug in het schema met de pictogrammen.

Extra ophaalrondes

De Zaltbommelse wethouder Willem Posthouwer, die hierover zelf ook enige tijd in verwarring was, is blij dat dit misverstand nu uit de wereld is. ,,Het invoeren van het nieuwe afvalsysteem is een hele operatie. Ik vind dat het allemaal heel goed geregeld is. Bijna alle containers zitten in de grond en er komen extra ophaalrondes zodat niemand met een volle kliko blijft zitten. Ook is Avri voorbereid op het extra legen van de nieuwe ondergrondse containers. ,,Gebruik daarvan is tot 1 juli gratis. Avri houdt er rekening mee dat veel mensen thuis nog even opruimen en de containers snel vol zullen raken.”