Avri plaatst een chip in alle kliko's

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Afvalverwerker Avri is van plan om in het rivierengebied alle kliko’s voor huishoudelijk afval van een chip te voorzien. Voorlopig telt de chip alleen hoe vaak de container aan de straatkant staat, vanaf volgend jaar kunnen handhavers per huishouden beter zien hoe goed er gescheiden wordt.

Een chip in de afvalcontainer, dat bestaat al jaren. Avri, inzamelaar in onder meer de Bommelerwaard, heeft al chips in de grijze container. Die wordt door de meeste mensen inmiddels gebruikt voor plastic, maar in het buitengebied nog voor restafval.

Chips ‘zien’ niks

Die chips ‘zien’ niks, ze registreren het alleen als de container wordt opgepakt door de vuilniswagen. Met name voor restafval is dat belangrijk, want inwoners betalen immers voor iedere keer dat ze hun restafval inleveren. Hoe minder restafval, des te goedkoper.

Avri is van plan om alle kliko’s, dus ook die voor papier en groenafval, uit te rusten met zo’n chip. Als dat plan wordt goedgekeurd, betekent het dat de inzamelaar op termijn veel meer inzicht krijgt in wie welk afval produceert en waar dat afval belandt.

Ingewikkeld

‘De meeste inwoners doen het goed, er is een flinke daling in het aanbod van restafval bereikt. Maar het kan beter en optimale afvalscheiding blijkt voor veel inwoners complex. De regels en voorschriften zijn ook ingewikkeld en veranderen ook in de loop van de tijd’, schrijft de inzamelaar.

Avri-woordvoerder Ankie Persoons vult aan: ,,Om de regionale doelen te behalen zullen we nog beter moeten scheiden. De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen moet verbeteren.” Uiteindelijk is dat vooral in het belang van de inwoner zelf, is de overtuiging. Hoe ‘zuiverder’ het plastic, gft en papier worden aangeboden, des te lager de jaarlijkse afvalstoffenheffing en de negatieve gevolgen voor het milieu. Het uiteindelijke doel is om in 2050 ‘volledig circulair’ te zijn.

Vriendelijke tip of boete

Handhavers hebben straks een apparaatje om de chip te lezen. Controle op de inhoud van de kliko blijft mensenwerk. Wie goedbedoeld een keer een vettige pizzadoos bij het oud papier gooit, krijgt dan de vriendelijke tip om die voortaan bij het restafval te doen. Maar wanneer de chip laat zien dat de betreffende inwoner de afvalregels vaker overtreedt, wordt harder opgetreden. Na twee waarschuwingen volgt een boete.

Niet aan de orde

Volgens Persoons is het chippen van alle containers geen voorbode voor een aanpassing van het betalingssysteem. ,,Betalen voor andere afvalsoorten dan restafval is momenteel niet aan de orde en is dan ook in het kader van dit plan niet besproken", zo laat zij desgevraagd weten.