Avri tornt dit jaar nog niet aan ophalen oud papier door verenigingen

Sirenes in de nacht; Kerkdriel weer rechtop in bed

16 januari KERKDRIEL - De nachtrust van de inwoners van Kerkdriel wordt deze week aardig op de proef gesteld. Na de ontdekking van de handgranaat in de Gasthuisstraat maandag in alle vroegte, reed de politie in de nacht van woensdag op donderdag in vliegende vaart door het dorp. Ook de politiehelikopter was present.