‘Baldadige jongeren’ vernielen speeltuin in Bruchem

Wie schoot te Haaren op bisschop Zwijsen? En had de monseig­neur wat te verbergen?

TILBURG - In 1863 schrikt katholiek Nederland op. Bisschop Zwijsen heeft wonder boven wonder een moordaanslag overleefd. Wie stak daarachter en waarom? De zaak zal wel altijd een mysterie blijven. Maar het heeft er veel van weg dat monseigneur wat te verbergen had, zo staat te lezen in een nieuw boek over de geschiedenis van de fraters die Zwijsen als hun stichter kenden.

3 januari