Ballonnen oplaten in West Betuwe? Niet verboden, maar liever niet

Amfithea­ter op de stadswal: de 100-jarige muziektent op Lage Singelbol­werk krijgt tribunes terug

11:56 ZALTBOMMEL - De muziektent op de Zaltbommelse stadswallen heeft een mooie honderdste verjaardag in het verschiet. Het Lage Singelbolwerk is als tweede van de zeven Bommelse bolwerken aan de beurt in de grootscheepse restauratie van de monumentale wallen. Het bolwerk met de muziektent gaat daarbij weer meer lijken op een amfitheater. De tribunestructuur rond het bouwwerk wordt hersteld.