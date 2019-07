Bands uit de regio geven festival Ammerrock in Ammerzoden kleur

Het is al gezellig druk als zondag rond twee uur het middagprogramma wordt geopend door het duo Walls Without Windows. Na twee avonden stevige beats, nu een rustiger programma met vooral singer-songwriters. De bar draait op volle toeren en op het overdekte terras liggen hartige happen langzaam te garen op de barbecue. Café-eigenaar Guido van Bruchem is tevreden over het verloop van het evenement dat jaarlijks gemiddeld 400 unieke bezoekers trekt.

Wat er anders is dan andere jaren? ,,We hebben opnieuw meer groepen uit eigen regio. Ik vind het belangrijk om die talentvolle mensen een podium te geven. Daarbij geeft zo’n festival ze gelegenheid om onderling gegevens uit te wisselen, te netwerken, wat vaak nieuwe kansen oplevert.”

Als een half uurtje later Walls Without Windows is uitgezongen, bevestigen ze die laatste woorden. Het duo, dat bestaat uit Koen Ruijs (22) uit Oss en Gitte van Helden (23) uit Kerkdriel, is blij met de uitnodiging. Hun melancholieke melodieën en poëtische teksten schrijven ze zelf. Interesse voor een professionele carrière is er niet. “Het moet wel leuk blijven”, vindt het koppel.

Internationale successen

Barman David van Rangelrooij stond vier jaar geleden aan de wieg van het evenement en treedt sinds die tijd op als producer. Hij noemt meer namen van regionale bands die dit jaar op de rol staan: “De ApplePickers en de groep Vanèges uit Kerkdriel, Artificial uit Den Bosch en niet te vergeten Loren Nine uit Hedel. Zij is later in de middag aan de beurt. Dit zal wel de laatste keer zijn dat ze meedoet. Ze boekt internationale successen en heeft net een tournee met Caro Emerald afgerond.”