Bang voor een bon van Avri? ‘Zet je kliko zo laat mogelijk op straat en maak een foto’

Fitnesscen­trum MyFit in Velddriel failliet verklaard

26 februari VELDDRIEL - Fitnesscentrum MyFit aan de Voorstraat in Velddriel is failliet. De Rechtbank Gelderland heeft het faillissement van het bedrijf op 25 februari uitgesproken. Het bedrijf, dat een lange staat van dienst heeft, had acht mensen in dienst.