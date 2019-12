Bankstel, vloerkleed en autobanden gedumpt in poldergebied Kerkwijk

Brievenbus opgeblazen in Nederhe­mert, vermoede­lijk met zwaar vuurwerk

10:56 NEDERHEMERT - In de Molenstraat in Nederhemert is een brievenbus opgeblazen. De brievenbus, een exemplaar van PostNL, is totaal vernield. Vermoedelijk is dit gedaan met zwaar (illegaal) vuurwerk.