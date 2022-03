Bart de Leeuw van Samen Sterk Maasdriel: ‘Zandmeren en Maasoever bij Den Bol moeten nog beter’

DE LIJSTTREKKERKERKDRIEL - Met Bart de Leeuw als ‘kopman’ slaagde Samen Sterk Maasdriel er vier jaar geleden in om voor het eerst de grootste partij van de gemeente te worden. De Leeuw slaagde er daarmee in om het CDA, van oudsher een belangrijke machtsfactor in Maasdriel, achter zich te laten. Het wordt spannend of SSM, met de jonge politicus als boegbeeld, de positie verder weet te versterken.

De Leeuw, fysiotherapeut van beroep, behoort tot de jonge generatie van de Maasdrielse politiek, maar is inmiddels al door de wol geverfd. Hij toont zich een trouwe coalitiegenoot. Zo liet hij woensdagavond tijdens een verkiezingsdebat voor ondernemers in Gelre’s End in Hedel blijken dat hij vierkant achter de wijze staat waarop burgemeester Henny van Kooten de problemen met camping Maaszicht heeft opgelost. Hij noemde het een goed voorbeeld van de Maasdrielse aanpak van ondermijnende criminaliteit. ,,En dan moet je niet gaan lopen zeuren over de manier waarop en de processen. De antwoorden op alle vragen komen later wel. Tel eerst eens je zegeningen.”

Wat wilt u de komende vier jaar per se voor elkaar krijgen?

Doorontwikkeling van de recreatie in de gemeente. Denk hierbij aan het herinrichten van de centra van Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden. Deze moeten ook beter aansluiten op hun omgeving, die vervolgens ook verder ontwikkeld moet worden. In Kerkdriel gaat het hier dan over het verder ontwikkelen van de Zandmeren en de Maasoever langs Den Bol. In Hedel gaat het over het aanpakken van het kasteelplein en het gebied rond de haven. In Ammerzoden zouden we graag de rol van kasteel Ammersoyen uit willen bouwen.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en waarom?

De uiterwaarden langs de Maas en de Waal zijn mijn favoriete plaatsen in onze gemeente. Wij gaan regelmatig wandelen in de Hurnse Kil en de Buitenpolder in Heerewaarden. Ook wandelen we regelmatig het rondje pontje aan de Zandmeren. Dat was een idee van Samen Sterk Maasdriel. Ik ben er trots op dat er zoveel gebruik van gemaakt wordt.

Wat is de belangrijkste reden waarom mensen op u moeten stemmen?

Wij zijn de enige onafhankelijke lokale partij in Maasdriel. We hebben onszelf altijd gericht op vernieuwing, inhoud en resultaat. Vier jaar geleden zijn wij door de kiezer beloond en de grootste partij van Maasdriel geworden. We hebben de verantwoordelijkheid genomen en zijn trots op de resultaten die we behaald hebben. De beloftes in ons verkiezingsprogramma zijn we nagekomen en we hebben gezorgd voor een financieel gezonde gemeente. Dit willen we de komende periode weer gaan doen.

Wat weet de kiezer niet van u?

Dat ik het nog steeds vreemd vind om mezelf op posters en spandoeken te zien in verkiezingstijd.