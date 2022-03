Bart Schreuders (ZVV): ‘We blijven wroeten voor een oplossing voor Brakel’

Ardie van Liempt (PvdA): ‘De Kreek verkopen? Vakantie­vier­ders en Drielse gebruikers gaan niet samen’

KERKDRIEL - Ardie van Liempt is de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid Maasdriel. Hij gaat de verkiezingen in zonder de verbinding met GroenLinks. De bestuurscultuur in Maasdriel verbetert volgens hem, maar de gemeente laat nog altijd de nodige steken vallen. ,,Die schimmigheid, dat kan echt niet meer.”

11 maart