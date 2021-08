Bazalt Wonen waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als inspecteurs

Herstart Avondvier­daag­se Bommeler­waard in 2022 niet in mei, maar in juli

19 augustus ZALTBOMMEL - De nieuwe Stichting Avondvierdaagse Bommelerwaard heeft 5 tot en met 8 juli 2022 gepland voor de herstart van het wandelevenement. De laatste vierdaagse, zeer populair onder de basisscholen in de Bommelerwaard, werd in mei 2018 voor het laatst gehouden. Het Rode Kruis had de vierdaagse meer dan veertig jaar georganiseerd.