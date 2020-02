Bedrijf dat granuliet levert krijgt 50.000 euro boete voor illegale dumping in haven Amsterdam

AMSTERDAM/ ALPHEN - De rechtbank van Amsterdam heeft het bedrijf Graniet Import Benelux een boete van 50.000 euro opgelegd waarvan 30.000 voorwaardelijk voor het illegaal dumpen van granuliet in de Amsterdamse haven. Het bedrijf, onderdeel van Bontrup, levert het granuliet dat nog altijd dagelijks in natuurplas bij Alphen, vlakbij Heerewaarden, wordt gestort.

De zaak kwam op 14 maart 2019 aan het licht toen de havenpolitie aan het surveilleren was. In de Amsterdamse haven Zanzibar constateerden de agenten dat een kraanmachinist werkzaam bij het bedrijf een geul had gegraven waardoor regenwater en granuliet in de haven terechtkwam. De verdachte had daarvoor geen vergunning. Graniet Import Benelux heeft de lozing toegegeven.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf een boete krijgt voor het illegaal lozen van granuliet. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het bedrijf daar tussen 2015 en 2018 meermaals voor beboet.

Geen ruimte meer in Amsterdam

Granuliet Import Benelux en moederbedrijf Bontrup kwamen eerder negatief in de publiciteit door een uitzending van Zembla. Hieruit bleek dat er sinds november 2019 honderdduizenden tonnen granuliet in natuurplas Over de Maas worden gestort. Het bedrijf zou van de bergen granuliet afmoeten, omdat er geen ruimte meer is op het terrein in Amsterdam.

Granuliet is een afvalstof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen. De steenslag wordt gebruikt bij de aanleg van snelwegen. Bij het productieproces wordt ook een chemisch middel gebruikt dat ervoor zorgt dat het overblijvende granietpoeder indikt. Dit ingedikte materiaal, granuliet, wordt door het bedrijf zelf aangemerkt als grond. Er zijn echter deskundigen die wijzen op de risico's omdat niet bekend is wat de toegevoegde chemische stof op termijn doet bij toepassing in het water.

Protest