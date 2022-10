Bedrijfsbrandweer niet meer nodig: chemiebedrijf Zaltbommel gebruikt nu automatisch blussysteem

Oud Goma­rus-leer­ling Marijn Baggerman krijgt geen schadever­goe­ding: ‘Best een beetje vreemd’

Marijn Baggerman en Mace de With zijn níet de twee oud-leerlingen met wie scholengemeenschap Gomarus uit Gorinchem nu in gesprek is over een financiële schadevergoeding. ,,In tegenstelling tot wat veel mensen denken, krijgen wij niets”, zegt Baggerman.

12 oktober