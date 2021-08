Bedrijfspand Zaltbommel jaar op slot na vondst hennep

Video Maas bereikt in Gelderland en Brabant hoogste punt ooit, evacuatie niet nodig, dijkbewa­king ingesteld

17 juli KERKDRIEL/HEUSDEN - De Maas bereikt dit weekend in Gelderland en Brabant het hoogste niveau ooit gemeten. Dat meldt Waterschap Rivierenland. Evacuatie is volgens het schap niet nodig. Wel wordt vanaf zaterdag dijkbewaking ingesteld in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard, en vanaf zondag in het Land van Heusden en Altena. Elders in Brabant ontstaan de eerste problemen door hoogwater in de beken.