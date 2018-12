Bedrijven op Wildeman Zaltbommel gaan warmte delen

Het nieuwe distributiecentrum van DHL op bedrijventerrein Wildeman I in Zaltbommel is nog een inbouw, maar een belangrijke deal met de nieuwe buren is al gesloten. DHL gaat gebruik maken van de warmte die het bedrijf Hitachi over heeft. ,,Op die manier laten we geen warmte verloren gaan”, legt de Zaltbommelse wethouder Willem Posthouwer uit.

Want Hitachi produceert meer warmte dan het zelf nodig heeft. En dat geldt voor meer bedrijven op de Wildeman. Denk bijvoorbeeld aan metaalgieterij Van Voorden. Door het aanleggen van zo’n warmtenet, wordt het mogelijk om deze energie te transporteren naar plekken waar het wél nodig is.

Subsidie

Volgens de Zaltbommelse wethouder Kees Zondag, die over het geld gaat, kan het project rekenen op subsidie van de provincie Gelderland. ,,Het duurt alleen nog even voordat dit geld daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Daarom schieten wij het even voor. Dan kan de aanleg van de verbinding meteen met de bouw van DHL worden meegenomen. Zodra de provincie met de subsidie over de brug komt, krijgen wij dat geld weer terug.”

De aanleg van een warmtenet past in de ambities van het parkmanagement van De Wildeman. Dat is op het gebied van duurzaamheid ambitieus: in 2020 wil het bedrijventerrein C02-neutraal zijn. Naast de aanleg van een warmtenet staat ook een forse uitbreiding van zonnepanelen op de rol. Van de 200.000 vierkante meter bedrijfs-dak is nu nog maar 22.000 vierkante meter voorzien van zonnepanelen.

Groen