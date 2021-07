Bedrijven Zandmeren na hoogwater heel snel weer in de lucht: ‘Iedereen hielp elkaar’

Waarom de vergeten antislaver­nij­ac­ti­vist baron Van Hoëvell een Bommels eerbetoon verdient

14 juli ZALTBOMMEL - Er is behoefte aan nieuwe helden en Wolter Robert van Hoëvell zou er maar zo een kunnen zijn. Met de kennis van nu is het nodige aan te merken op de man die in de 19de eeuw lid was van de Tweede Kamer, maar een Zaltbommelse hommage zou niet misstaan. Daarvoor pleit het Zaltbommelse SP-raadslid Martijn Stoutjesdijk tenminste. De baron Van Hoëvell maakte zich hard voor het afschaffen van de slavernij.