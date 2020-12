Beeld Jip en Janneke duikt op in Friesland

ZALTBOMMEL - Het onlangs uit Zaltbommel ‘ontvoerde’ standbeeld van Jip en Janneke is opgedoken in Friesland. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Volledig scherm Het standbeeld van Jip en Janneke op de Waalkade in Zaltbommel. © Google Streetview Het beeld is meegenomen door oudejaarsvereniging De Geitefok uit Oldeberkoop. Dat gebeurde in 2007 ook al eens, door een andere club uit het noorden. Daar is het traditie dat buurt- of vriendengroepen rond de jaarwisseling een stunt uithalen.

Op zondagavond 6 december 2020 ontdekte een voorbijganger dat de sokkel van Jip en Janneke op de Waalkade in Zaltbommel leeg was. Er lag een briefje met de tekst ‘Wij zijn even op bezoek, niet om de hoek, ga niet naar ons op zoek, voor je het weet staan we weer op de stoep’.

Behoud

Oudejaarsvereniging heeft nu zelf bekend gemaakt dat Jip en Janneke al een paar weken in Friesland logeren. In de Leeuwarder Courant meldt De Geitefok zich sterk te willen maken voor het behoud van het duo. De ontvoering zou een reactie zijn op de uitspraken van een Utrechtse politica eerder dit jaar. Zij noemde de door Annie M.G. Schmidt bedachte buurkinderen ‘behoorlijk ouderwets, stereotyperend en rolbevestigend’.

Dat is de ploeg uit Oldeberkoop te gortig, meldt de Friese krant. Geitefok-voorzitter Jan-Bart Hof: ,,We kijken soms met een schuin oog naar wat er zich in de Randstad afspeelt. Waar zijn ze toch mee bezig? Wij Friezen zijn veel te nuchter voor dat soort onzin. We zien Nederland in rap tempo veranderen’’, aldus Hof. ,,Veelal positief, maar soms ook negatief. Was het eerst alleen om beelden en namen van oude Nederlandse zeehelden te doen, nu moeten zelfs Jip en Janneke eraan geloven.’’

Punt maken

De Geitefok weet dat het het beeld van Jip en Janneke al eerder als eindejaarsstunt is weggehaald. Toch besloot de vereniging dat dit jaar nog eens over te doen. ,,We wilden dit jaar een punt maken en het beeld van Jip en Janneke paste daar het beste bij.’’ Wanneer de vereniging het beeld weer terug plaatst, meldt de Leeuwarder Courant niet.

De Geitefok stal in eerdere jaren onder meer de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam en de metershoge bal van de KNVB in Zeist.