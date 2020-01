Beeld voor Den Boet, dé sportheld van Ammerzoden

Boet van Dulmen, 71 jaar, stopte in 1986 met motorracen, maar is nog altijd een fenomeen. Joost de Wit, dorpsgenoot en oud-directeur van voetbalclub Vitesse, sprak een jaar geleden de vrouw van Boet van Dulmen. samen vroegen zij zich af waarom er in het dorp geen permanente plek .. ,,Toen hebben we besloten om iets te gaan doen.”

Straatraces

Dat ‘iets’ is een borstbeeld geworden. Het kunstwerk komt te staan tegenover Het Zonnelied, in het plantsoentje op de hoek van de Hogesteeg en de Ammerstraat. Er is niet gekozen voor een plek in een straat waar vroeger de straatraces werden gehouden, legt De Wit uit. ,,Dat circuit lag meer buiten het dorp, dat vonden we geen goed idee.”

,,Als kind was ik een grote fan van Den Boet”, vertelt De Wit over de man die deel uitmaakte van De Grote Drie. Naast Van Dulmen waren dat Wil - de Witte Reus - Hartog en ‘Jumping’ Jack Middelburg. De laatste verongelukte in 1984. Prachtig vindt De Wit het verhaal hoe het talent van Den Boet boven kwam drijven. ,,Er waren in de jaren ‘70 veel stratencircuits en het toeval wilde dat een race in Oisterwijk niet door kon gaan. Die race werd verplaatst naar Ammerzoden. De organisatie wilde graag een lokale deelnemer en dat leek Van Dulmen wel wat.”

Voor de lol

Van Dulmen deed voor de lol mee, maar reed tot ieders verbazing de snelste trainingstijd. ,,Hij moest toen bij de race achteraan starten, maar na drie ronden reed hij toch weer voorin. De rest is geschiedenis.” De sport bracht Den Boet over de hele wereld. ,,En het kleine Ammerzoden had ineens een held”, blikt De Wit terug.