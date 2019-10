Beersteeg in Zaltbommel in beeld voor kleine huizen

ZALTBOMMEL - De Beersteeg in Zaltbommel is in beeld als plek waar kleine huizen kunnen komen. Volgens de gemeente zijn bewoners zelf met dit idee gekomen.

De plannen voor het gebied Beersteeg-west in Zaltbommel worden mogelijk gewijzigd, zo laat de gemeente weten. Aanvankelijk was het de bedoeling om in het gebied, dat aan de voet van de Gamerschedijk ligt, atelierwoningen te bouwen. Bedoeld voor kunstenaars met een werkplaats waar ze bijvoorbeeld met zware materialen kunnen werken. Maar dat plan lijkt nu van de baan. Omwonenden vreesden geluidsoverlast, niet alleen voor henzelf maar ook voor het hospice dat in deze hoek moet komen.

Vernieuwend

De gemeente zet nu in op kleine huizen (tiny houses), omdat geïnteresseerden zich hiervoor gemeld hebben. Bovendien past het realiseren van kleine en goedkope woningen in de ambities van de gemeente. Zaltbommel wil namelijk een mix van woningen, met daarin ook ruimte voor vernieuwende projecten.

Deze andere invulling van het gebied zal het college naar verwachting in december voorleggen aan de gemeenteraad. Is die akkoord met de nieuwe opzet, dan worden de plannen verder uitgewerkt. Over de vorm en het aantal huisjes is nu dus nog niets te zeggen.

