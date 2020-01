Beetje hoop voor winkeltje van Jenny in Poederoijen

POEDEROIJEN/ZALTBOMMEL Ja, er komen mensen buiten de winkeltijden. En ja, er kloppen ook wel eens op zondag mensen aan de deur. ,,En dan snauw ik ze niet weg.” Jenny Grandia draait er niet omheen bij de bezwaarschriftencommissie. Maar haar winkeltje in Poederoijen een mini-supermarkt noemen, dat vindt ze te veel eer. ,,Het is meer een dorpswinkeltje voor vergeten boodschappen.”

Zij en haar zoon Govert hebben bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de gemeente Zaltbommel om een vergunning voor de winkel te geven. Er zijn klachten binnengekomen en het winkeltje past niet binnen het bestemmingsplan. En de gemeente is gevraagd om op te treden.

Lees ook Ophef over sluiting kruidenierswinkeltje Poederoijen, maar de klachten komen uit eigen dorp Lees meer

Verkeersoverlast in Poederoijen?

Maar het winkeltje is er al meer dan dertig jaar. En klachten? Door verkeers- en parkeeroverlast? In Poederoijen? Dat gaat er bij de twee en hun meegekomen familieleden niet in. ,,De klachten zijn gekomen een jaar na het overlijden van mijn vader”, zegt Govert tegen de commissie die het college van Zaltbommel over het bezwaar zullen adviseren.

Wat ze helemaal zuur vinden is dat een van de klachten van de buurvrouw komt. En die woont er toch ook al meer dan vijftig jaar. ,,Het is gewoon pesterij.”

Even naar Jenny

Niet dat de kleine winkel echt open is op zondag, want op zaterdag wordt alles opgeruimd. Dan gaan alle verse spullen de koelcel in. De mensen in het dorp weten het verborgen winkeltje nu eenmaal te vinden. En dus, als ze iets te kort komen, gaan ze even naar Jenny.