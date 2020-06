Begraafplaats Heerewaarden wordt nog mooier

'Een mooiere laatste rustplaats kun je je toch niet voorstellen?, schreef Alie Bakkenes uit Heerewaarden een paar jaar geleden op Facebook over de begraafplaats in het dorp.

Die wordt er binnenkort alleen maar mooier op. De gemeente gaat de begraafplaats aan de Heerewaardensestraat binnenkort opknappen en trekt daar nog meer geld voor uit dan was gepland.

Nieuwe functie baarhuisje

Het baarhuisje is een van de redenen waarom er extra geld gaat naar de algemene (gemeentelijke) begraafplaats. Het gebouwtje, dat in het verleden werd gebruikt voor het opbaren van overledenen en nu dient als opslag van materialen en gereedschap, wordt opgeknapt en verbouwd.

Het krijgt een nieuwe functie. De wanden van het huisje krijgen nissen waarin urnen kunnen worden geplaatst. Aanvankelijk was de bedoeling dat het één urnenwand voor vijftien asbussen zou worden, maar de gemeenteraad besloot recent unaniem dat het twee wanden moeten worden. Op die manier kan de as van dertig overledenen een plek krijgen. Tot nu toe heeft de begraafplaats alleen een bescheiden urnentuin om as uit te strooien. Die wordt overigens ook uitgebreid.

Klinkt een beetje raar

De Dorpsraad Heerewaarden is de afgelopen twee jaar in touw geweest om de herinrichting en verfraaiing van de begraafplaats voor elkaar te krijgen. ,,Het klinkt misschien een beetje raar, maar de inwoners van Heerewaarden hebben laten weten dat ze er graag willen worden begraven", zegt voorzitter Thomas van Wamel. Dat bleek tijdens een bewonersbijeenkomst in december.

De begraafplaats van Heerewaarden is bijna 150 jaar oud. Het is, naast bijvoorbeeld de oude begraafplaatsen in Rossum en Zaltbommel, een van de mooiste dodenakkers in de Bommelerwaard, mede door de mooie platanen. Vreemd genoeg is de begraafplaats geen gemeentelijk monument.

Ornamenten

Het baarhuisje staat er al vanaf het begin, sinds 1873 dus. Het herstel van historische details van het baarhuisje is een van de werkzaamheden die gepland staan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het opknappen van de oude ornamenten op de pilaren van het gebouwtje. Die zijn vijftien jaar geleden weggehaald. Ook wordt de fundering aangepast, gaan de deuren uit het huisje weg en laat de gemeente de asbestplaten van het dak halen. In totaal investeert Maasdriel 30.000 euro in het gebouwtje.

Aanvankelijk was het plan van de gemeente om de grindpaden op de begraafplaats te vervangen door asfalt. Daar voelden de inwoners van het dorp niet veel voor. De grindpaden zijn juist kenmerkend voor de begraafplaats. Wel ligt er zoveel grind op het hoofdpad dat het lastig is voor mensen met een rolstoel of rollator.