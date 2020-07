Beleef de Bommelerwaard moet online toeristen naar de streek lokken

KERKDRIEL - Met het oog op de vele mensen die dit jaar voor ‘Hintergarten’ kiezen als vakantiebestemming, is in Kerkdriel de toeristische website voor de Bommelerwaard gelanceerd. Met de site willen de gemeenten en de ondernemers voor wie recreanten tot de klantenkring behoren laten zien dat het ‘eiland tussen Maas en Waal’ behoorlijk wat te bieden heeft.

De wethouders Jan-Hein de Vreede van Maasdriel en WIllem Posthouwer van Zaltbommel onthulden de site en een huisstijl voor de streek. Beleefdebommelerwaard.nl is tot stand gekomen op initiatief van de twee gemeenten en is ontwikkeld door het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in samenwerking met ondernemers uit de streek en het TRIP Bommelerwaard, het informatiepunt voor toeristen in het souterrain van het stadhuis op de Markt in Zaltbommel.

Het eerste tastbare resultaat

De site is bewust voor de zomervakantie in de lucht gegaan, omdat veel mensen dit jaar vanwege corona in eigen land op vakantie gaan of in de omgeving van hun huis blijven. Beleefbommelerwaard.nl is volgens Richard de Bruin van RBT Rivierenland het eerste tastbare resultaat van de samenwerking tussen de verschillende partijen en overheden.

De introductie van de site gebeurde bij Van Gent Watersport in recreatiegebied De Zandmeren. Volgens Hilda van Gent, eigenaar van het gelijknamige bedrijf en bestuurslid van het TRIP, denkt dat het toerisme in de Bommelerwaard flink kan profiteren van de samenwerking. ,,En zo kunnen we ook de Maas op de kaart zetten.”

Ligging aan de Maas beter benutten

Daarmee doelt Van Gent ook op het streven van de gemeente om de ligging van de Maasdrielse dorpen aan de Maas beter te benutten. De gemeente denkt zo het gebied aantrekkelijker te kunnen maken voor dagjesmensen en toeristen die langer willen blijven. Het kost die bezoekers nog te veel moeite om in te zien wat het gebied te bieden heeft, zo is de redenering.

Waalzinnig

Maar zoals de naam van de site al aangeeft, draait het niet alleen om de Maasoever van de Bommelerwaard. Mariëlle Verbon van Binnenstadsfonds Zaltbommel: ,De streekmarketingcampagne sluit perfect aan bij Waalzinnig Zaltbommel van het Zaltbommelse Binnenstadsfonds.” Volgens zijn beide campagnes goed voor de naamsbekendheid van de Bommelerwaard en komen de topattracties - Slot Loevestein, Fort Sint Andries, kasteel Ammersoyen, De Zandmeren en de binnenstad van Zaltbommel goed onder de aandacht.

De site wordt de komende tijd verder aangevuld en verbeterd, belooft het RBT Rivierenland.