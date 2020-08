‘Ben jij van de coronapolitie dan? Anderhalve meter? Kom nou’

KERKDRIEL/AALST/DRIMMELEN - Vakantie in Nederland is hot deze zomer. Het Brabants Dagblad dompelt zich deze vakantie onder in de wereld van de pleziervaart.

Vandaag aflevering 5: Steeds meer booteigenaren en -huurders nemen de coronamaatregelen met een korreltje zout. Afstand houden op een paar vierkante meter is lastig.

Het onderwerp wekt wrevel op. Nederland is een beetje klaar met de 1,5 meter en dat blijkt ook in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel. Op een trailerhelling wordt aan het eind van de middag een klein jacht het water gelaten. Nadat de Mercedes en de aanhanger zijn geparkeerd en een kratje bier is ingeladen, stappen zes jongemannen en een meisje aan boord. De vraag hoe ze op het achterdek gepaste afstand denken te houden, wordt beantwoord met hoongelach. ,,Ben jij van de coronapolitie dan? 1,5 meter? Kom nou."

‘Gaan we niet doen’

Ook in de Drielse Jachthaven Marina worden gesprekjes over het onderwerp met weinig enthousiasme ontvangen. Daar maakt Linda ('nee, geen achternaam') de boot los van de steiger. Achterop zit de visite - vier man sterk - op een kluitje klaar voor de vijfuurborrel. Als ze haar partner erbij roept om de krant te woord te staan, klinkt een knorrig 'nee, dat gaan we niet doen'. Snel vaart de Solar Challenger de haven uit en wordt opnieuw duidelijk dat je als verslaggever met een dergelijke reportage geen vrienden maakt.

Quote Als je je zo gedraagt, had je qua risico net zo goed naar het buitenland kunnen gaan Suzanne Versluis

Bij het Aalsterse Esmeer is de ontvangst vriendelijker. Daar geniet het gezin Versluis uit Rotterdam (vader, moeder en twee jonge kinderen) in een open bootje van zon en water. ,,We durfden een vakantie in Griekenland niet aan, dus kozen we voor dit alternatief", vertelt moeder Suzanne. ,,De boot is geleend en we kamperen in de buurt." Over de 1,5 meter hoeft het gezin zich niet druk te maken, maar ze zien dagelijks hoe de regels op het water door anderen met voeten worden getreden. ,,Veel mensen zijn, net als wij, voor de veiligheid in Nederland gebleven. Maar als je je zo gedraagt, had je qua risico net zo goed naar het buitenland kunnen gaan."

Op volle toeren

Drimmelen is, in vergelijking met eerder genoemde watersportcentra aan de Maas en de Afgedamde Maas, een stuk drukker. De populaire uitvalsbasis voor vaartochten door de Biesbosch draait al maanden op volle toeren. De horeca doet goede zaken, wat ook geldt voor aanlegbedrijfjes en botenverhuurders. Bij laatstgenoemden de vraag hoe zij omgaan met de coronamaatregelen. Mees Kielhorn, medewerker van Biesbosch-Sloepenverhuur, wil er wel iets over zeggen. ,,Als een groepje zich aanmeldt voor het huren van een boot vragen we of ze een gezin zijn, maar controleren doen we het niet. We vertrouwen op de eerlijkheid van de mensen."

Quote Als er één de boot huurt en de andere vier stappen een paar honderd meter verder in, doe je niet Tony van den Diepstraten, Diepstraten Botenverhuur

Tony van den Diepstraten, eigenaar van Diepstraten Botenverhuur, doet zijn best om volgens de regels te handelen, maar erkent dat het lastig is. ,,Je kunt vijf vrienden weigeren, maar als er één de boot huurt en de andere vier stappen een paar honderd meter verder in, doe je niets." De politie handhaaft op het water, maar volgens de verhuurders zijn alleen huurders bij overtredingen strafbaar.

Boetes mogelijk

De gemeente Drimmelen denkt daar anders over. ,,Verhuurders moeten er wel degelijk voor zorgen dat niet meer mensen in een boot gaan dan wat binnen de regels van de noodverordening past", laat een woordvoerder weten. ,,Houden ze zich daar niet aan, dan zijn boetes mogelijk."

