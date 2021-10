Berg lege blikjes gedumpt en in brand gestoken in natuurgebied bij Poederoijen

De weidevogel heeft het ook in Rivieren­land lastig: ‘Maar ik houd hoop’

HAAFTEN/TUIL - Als Fries jochie raakte Gerrit Zeldenrust uit Haaften al in de ban van weidevogels: ,,Als je ernaar wilt kijken, zie je hoe mooi het is. Maar het gaat helaas niet goed met de weidevogels, zeker niet met de kemphanen en grutto’s. Al is het fijn om te merken dat er boeren zijn, ook rond Haaften, met wie je prima afspraken kan maken over een weidevogelvriendelijk beheer van hun land. Dat geeft hoop.’’

