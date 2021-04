Beroepszaak buitengebied Maasdriel duurt drie dagen

Al ruim 400 mensen hebben sneltest over voor bezoek aan Slot Loevestein

18 april POEDEROIJEN - Er hebben zich tot zondagmiddag toe 407 belangstellenden gemeld voor de proefopening van Slot Loevestein van 21 tot en met 23 april. Het rijksmuseum in het puntje van de Bommelerwaard is van woensdag tot en met vrijdag open voor de pilot Testen voor toegang. Per dag mag het slot 600 bezoekers ontvangen, dus er is ruimte genoeg.