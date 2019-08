Beruchte kruising op Van Heemstraweg verandert in rotonde

Ook vragen in Eerste Kamer over radartoren die ‘te dicht bij’ Herwijnen komt te staan

9:53 HERWIJNEN - Partijen in de Eerste Kamer hebben aan staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gevraagd of de radartoren die aan de Broekgraaf in Herwijnen moet komen, niet te dicht op huizen staat. Ook vragen ze zich af of er samen met West Betuwe naar geschiktere locaties is gekeken.