Bescheiden coronaeditie van kindervakantieweek De Molshoop

Het zijn er overigens meer dan waarmee de organisatie in juni nog rekening hield, want toen was het aantal inschrijvingen nog beperkt tot 150. In overleg met de gemeente Maasdriel is half juli bepaald om dat aantal uit te breiden tot 200. In 2020 gingen de activiteiten aan het einde van de schoolvakantie helemaal niet door vanwege corona. Om die reden is 2021 de 52ste editie. In 2018 vierde De Molshoop de jubileumeditie: vijftig keer.